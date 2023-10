In molte stazioni i treni stanno avendo grossi ritardi a causa di un guasto sulla linea elettrica a Roma

A causa di un guasto sulla linea elettrica fra le stazioni di Roma Prenestina e Roma Tiburtina molti treni stanno avendo grossi ritardi, sono stati cancellati o hanno subito variazioni nel percorso, saltando la stazione di Roma Termini (il maggiore snodo ferroviario italiano). Trenitalia ha comunicato che nel pomeriggio i treni ad alta velocità, gli Intercity e i regionali potrebbero cambiare percorso e subire ritardi «fino a 200 minuti». Data la posizione centrale di Roma nella rete ferroviaria italiana, il guasto ha avuto ripercussioni su moltissimi treni in transito fra Nord e Sud Italia, con ritardi superiori alle due ore anche in molte altre stazioni, fra cui Firenze, Bologna, Milano, Napoli.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), l’azienda che gestisce l’infrastruttura ferroviaria in Italia, in un comunicato ha attribuito il guasto a un «inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni». Il comunicato dice anche che le cause del guasto sono in corso di accertamento e che i tecnici di RFI sono intervenuti e stanno lavorando per risolvere il problema.