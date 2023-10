La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alla minaccia da parte dell’Iran di intervenire contro Israele se non saranno interrotti i bombardamenti sulla Striscia di Gaza; le altre notizie principali relative al conflitto sono l’ingresso ieri di nuovi camion di aiuti umanitari a Gaza e le trattative per la liberazione degli ostaggi presi da Hamas negli attacchi contro Israele del 7 ottobre. Il Giornale si occupa invece delle modifiche al sistema tributario che dovrebbero essere discusse oggi dal Consiglio dei ministri, il Fatto apre sulla mancata partecipazione di Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d’Italia, Libero critica Fazio per aver ospitato nella sua trasmissione televisiva Patrick Zaki, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus sul Milan in Serie A.