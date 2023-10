Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 corso ad Austin, in Texas. Al secondo posto è arrivato il pilota britannico Lewis Hamilton, su Mercedes, al terzo posto l’altro britannico Lando Norris su McLaren. Il pilota della Ferrari Carlos Sainz è arrivato quarto. Per Verstappen, che aveva già vinto il Campionato mondiale di Formula 1 per la terza volta consecutiva dopo il Gran Premio del Qatar, è la cinquantesima vittoria in carriera.