Due persone sono morte nel crollo di una palazzina vicino a Ferrara

Sabato sera a Monestirolo, fra i comuni di Argenta e Ferrara, è crollata una palazzina, in seguito all’esplosione di una bombola interrata di GPL: due persone sono morte. Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco intorno alle 8 di domenica mattina, mentre per lunghe ore le ricerche di una seconda persona, una donna, non hanno dato risultati. Solo intorno a mezzogiorno, dopo l’intervento di un macchinario particolare in grado di distruggere i detriti del tetto, è stato trovato anche il cadavere della donna. L’esplosione è avvenuta nella tarda serata di sabato, il crollo è stato immediato e seguito da un incendio, che ha reso i primi soccorsi ancora più complessi.