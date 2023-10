Alle 11 l’affluenza alle elezioni in provincia di Trento è stata del 13,4%, in provincia di Bolzano del 18,4%

Domenica si vota per le elezioni regionali in Trentino-Alto Adige, per rinnovare i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano e i membri dei consigli provinciali, che a loro volta formeranno un nuovo consiglio regionale. Essendo province autonome con un’organizzazione delle istituzioni unica in Italia, le elezioni si svolgono separatamente in ciascuna provincia. Alle 11 l’affluenza alle elezioni in provincia di Trento è stata del 13,4%, mentre in provincia di Bolzano è stata del 18,4%. L’affluenza finale di Trento alle elezioni del 2018 era stata del 64%, a Bolzano del 73,9%.

Nella provincia di Trento ci sono sette candidati per la carica di presidente provinciale, tra cui il presidente uscente Maurizio Fugatti sostenuto dal centrodestra e Francesco Valduga, sostenuto dal centrosinistra. A Bolzano invece si sono presentate in tutto 16 liste per il rinnovo del consiglio provinciale tra quelle dei principali partiti nazionali, e alcune liste civiche.

