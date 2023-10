Johann Zarco ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP, che si è corso sabato mattina. La gara era inizialmente prevista per domenica, ma è stata anticipata in vista delle forti piogge in arrivo sul circuito di Phillip Island. È la prima vittoria in MotoGP per il pilota francese della Ducati Pramac, che ha preceduto due piloti italiani: Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Di Giannatonio (Ducati Team Gresini). Brad Binder, sudafricano della Ktm, ha chiuso la gara al quarto posto.

Con il secondo posto Bagnaia ha aumentato il suo vantaggio nella classifica generale del Mondiale: ora ha 27 punti sullo spagnolo Jorge Martin, che in Australia è arrivato quinto dopo che era stato primo fino all’ultimo giro.