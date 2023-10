Il Gran Premio d’Australia di MotoGP è stato anticipato a sabato mattina, a causa delle forti piogge previste per domenica, giorno in cui era inizialmente previsto. Il Gran Premio, che si corre sul circuito di Phillip Island, si svolgerà alle 6:10 italiane, mentre le qualifiche saranno all’1:45 della notte tra venerdì e sabato. Al momento in testa alla classifica del Mondiale c’è il pilota italiano della Ducati Francesco Bagnaia con 346 punti, seguito dallo spagnolo Jorge Martin con 328 punti (Ducati Pramac) e dall’italiano Marco Bezzecchi con 283 punti (Ducati Mooney VR46 Racing Team).

🚨 Updated Schedule for the #AustralianGP 🇦🇺🚨

The #MotoGP Race will now take place on Saturday due to inclement weather forecast for Sunday 🏁

The #TissotSprint is now scheduled to begin at 14:00 local time (GMT+11) on Sunday, weather permitting ⏰ pic.twitter.com/56SQ4q2XQ3

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2023