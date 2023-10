La procura svizzera sta indagando su possibili finanziamenti ad Hamas provenienti dalla Svizzera

Il procuratore generale della Svizzera, Stefan Blättler, ha detto durante una trasmissione della radio pubblica svizzera SRF che le autorità del paese stanno conducendo un’indagine sulla possibilità che l’organizzazione islamista radicale palestinese Hamas abbia ricevuto fondi provenienti dalla Svizzera. Le indagini sarebbero iniziate qualche settimana fa, prima dell’attacco condotto da Hamas contro Israele il 7 ottobre: dato che Hamas non è considerata un’organizzazione terroristica in Svizzera, l’obiettivo dell’indagine è di stabilire se i presunti versamenti violino le leggi anti-terrorismo. Blättler non ha fornito ulteriori dettagli sull’indagine, che è ancora in corso. Di recente il Consiglio federale, il governo svizzero, si è detto favorevole a dichiarare Hamas un’organizzazione terroristica, e sta valutando le modalità legali per farlo.

– Leggi anche: Hamas è tante cose insieme