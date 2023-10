La presidente di una sinagoga è stata uccisa a Detroit, negli Stati Uniti

Samantha Woll, presidente di una sinagoga di Detroit, negli Stati Uniti è stata trovata morta sabato mattina in un parco vicino alla sua abitazione, con i segni di numerose coltellate. La polizia ha aperto un’indagine, e al momento l’identità dell’autore del crimine e il suo movente non sono noti: non è chiaro se l’omicidio abbia motivazioni antisemite. Woll era presidente della Isaac Agree Downtown Detroit Synagogue: in una sinagoga il ruolo di presidente è ricoperto da una persona laica che si occupa della gestione economica e amministrativa della congregazione.

In molti paesi i crimini d’odio sono aumentati dall’attacco di Hamas in Israele il 7 ottobre, a cui sono seguiti pesanti bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza. Il 19 ottobre il procuratore generale degli Stati Uniti (analogo al nostro ministro della Giustizia), Merrick Garland, aveva avvisato i cittadini ebrei, musulmani e arabi che probabilmente i crimini d’odio sarebbero aumentati. Sabato scorso negli Stati Uniti un bambino era stato ucciso in quanto musulmano di origine palestinese. A Londra, in Regno Unito, a ottobre i crimini d’odio contro gli ebrei sono aumentati del 1.350 per cento, mentre quelli contro i musulmani del 140 per cento, secondo i dati diffusi dalla polizia.

