Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: quelle relative al conflitto fra Israele e Hamas, con la liberazione di due donne americane fra gli oltre duecento ostaggi presi da Hamas negli attacchi contro Israele di due settimane fa e l’attesa per l’apertura del varco di Rafah per consentire il passaggio verso la Striscia di Gaza dei camion con gli aiuti umanitari, e l’annuncio della presidente del Consiglio Meloni della fine della sua relazione con Andrea Giambruno, dopo la diffusione di fuorionda imbarazzanti e volgari di Giambruno.