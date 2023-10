Un attacco missilistico russo ha ucciso almeno 6 persone e ne ha ferite altre 14 nel distretto di Kharkiv, in Ucraina

Le autorità ucraine hanno detto che sabato sera un attacco missilistico russo ha ucciso almeno 6 persone e ne ha ferite altre 14 nel distretto di Kharkiv, nel nordest dell’Ucraina. L’attacco ha colpito un ufficio dell’azienda di spedizioni Nova Poshta: in un video condiviso dal ministero degli Esteri ucraino si vedono vari camion e un edificio danneggiati. Il luogo esatto in cui è avvenuto il bombardamento non è ancora noto (finora si è parlato genericamente del distretto di Kharkiv, in cui si trova la città omonima, la seconda più grande del pase), ma non si sarebbe trattato di un sito militare, e le vittime sarebbero tutte civili.

#Russia attacked the #Kharkiv region with missiles, destroying the Nova Poshta postal terminal. ❗️ At least 6 people were killed, and 14 were injured. The rescue operation is ongoing.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/DvfN0rteZ5 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 21, 2023