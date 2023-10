I titoli di apertura dei giornali di oggi riguardano sempre la situazione in Medio Oriente, con l’attesa per l’apertura del varco di Rafah per l’ingresso nella Striscia di Gaza dei primi aiuti umanitari, le preoccupazioni per la situazione al confine fra Israele e Libano, dove si intensificano gli attacchi fra il gruppo armato libanese sciita Hezbollah e l’esercito israeliano, e l’intervento via terra israeliano nella Striscia di Gaza che sembra avvicinarsi dopo la visita del primo ministro Netanyahu ai soldati schierati al confine.