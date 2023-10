La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al bombardamento dell’ospedale di al Ahli, a Gaza, nel quale sarebbero morte centinaia di persone e per il quale non è ancora chiara la responsabilità, con uno scambio di accuse fra Israele e il gruppo islamista radicale Jihad Islamico, e alla visita a Tel Aviv del presidente degli Stati Uniti Biden, prevista per oggi. Qualche giornale si occupa invece dell’attentato di Bruxelles di lunedì sera e dell’uccisione del responsabile in uno scontro con la polizia belga, ma l’aspetto che interessa più ai giornali italiani è che fosse arrivato a Lampedusa dalla Tunisia nel 2011. I giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Italia con l’Inghilterra in una partita di qualificazione agli Europei di calcio del 2024 e seguono le notizie sulle scommesse illegali nel calcio.