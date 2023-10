Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono tre: l’attentato di ieri sera a Bruxelles nel quale un uomo che ha detto di fare parte dell’ISIS ha sparato sulla gente nel centro della città uccidendo due persone, il disegno di legge di bilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri, di cui i giornali illustrano i contenuti più importanti, e l’assedio della Striscia di Gaza da parte di Israele che continua senza ancora che inizi l’invasione via terra annunciata dall’esercito israeliano. I giornali sportivi si occupano dell’indagine sulle scommesse illegali nel calcio e presentano la partita di stasera per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio fra Inghilterra e Italia.