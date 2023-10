Il governo italiano dice che presenterà un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro le limitazioni sui camion imposte dall’Austria sul Brennero

Lunedì il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che il governo italiano presenterà un ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro le limitazioni introdotte dal governo austriaco alla circolazione dei camion su un tratto di autostrada a nord del passo del Brennero, fra la provincia italiana di Bolzano e la regione austriaca del Tirolo. Salvini e il governo sostengono che le limitazioni decise dall’Austria limitino la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea, uno dei punti fondamentali del mercato comune europeo.

Il tratto di autostrada in questione si trova in territorio austriaco ma viene utilizzato in larga parte dai camion delle aziende di trasporto italiane, dato che è la strada più veloce per collegare Italia e Germania. Le limitazioni imposte dall’Austria sono aumentate negli ultimi anni: il governo dice di averle introdotte per ridurre le emissioni inquinanti dovute al traffico, l’Italia sostiene invece che le limitazioni danneggino eccessivamente i camion italiani e più in generale lo scambio di merci con la Germania. A inizio marzo la Corte di Giustizia europea si era rifiutata di esaminare la richiesta di alcune associazioni di categoria italiane che aveva come obiettivo quello di costringere la Commissione Europea a prendere provvedimenti contro l’Austria.

