L’Italia ha battuto 4-0 Malta nelle qualificazioni agli Europei di calcio

La Nazionale di calcio maschile ha battuto 4-0 Malta nel quinto turno delle qualificazioni ai Campionati europei del prossimo anno. I gol della partita, giocata sabato sera al San Nicola di Bari, sono stati segnati da Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi (2) e Davide Frattesi. Con questa vittoria l’Italia rimane al secondo posto nel gruppo C con tre punti in meno dell’Inghilterra (contro cui giocherà martedì) e a pari merito con l’Ucraina, che però ha una partita in più.

🇮🇹 18 wins from their last 20 UEFA EURO home qualifiers 🤗#EURO2024 pic.twitter.com/f6NFhhoRzd — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 14, 2023