Ci sono stati scontri fra manifestanti e polizia durante un corteo in sostegno della Palestina partito dalla Sapienza, a Roma

Venerdì a Roma ci sono stati scontri fra la polizia e i manifestanti di un corteo in sostegno della Palestina e contro il raduno delle sezioni giovanili dei partiti di destra identitaria europei, che si terrà venerdì e sabato sempre a Roma. Il corteo era partito dall’Università La Sapienza alle 16, e poco dopo ha cercato di deviare dal percorso concordato con la questura. Gli scontri sono iniziati in quel momento, c’è stato qualche spintone e una carica della polizia, che ha impedito al corteo di deviare dal suo percorso. Al corteo avrebbero partecipato circa 400 persone.

#Roma, corteo contro il raduno delle destre giovanili internazionali: tensione poco dopo la partenza dalla Sapienza pic.twitter.com/Hd7IDZulyz — Local Team (@localteamit) October 13, 2023

Il corteo si è poi diretto verso piazza Vittorio, dove alle 18 era previsto un sit-in in sostegno della causa palestinese. Nello stesso giorno sono state organizzate grosse manifestazioni pro-Palestina e contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza in diversi paesi arabi e anche in alcune città occidentali, come New York, Londra, Berlino, Roma e Parigi, anche se giovedì il governo francese le ha vietate.

