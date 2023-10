Sono sempre le notizie che arrivano da Israele e dalla Striscia di Gaza a prendere l’apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano l’assedio israeliano di Gaza che continua mentre molti danno per scontato che proseguirà con l’intervento militare israeliano via terra, le foto diffuse ieri dal governo israeliano delle atrocità commesse dai militanti di Hamas sui civili nell’attacco di sabato scorso, e la visita in Israele del segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken. Repubblica e i giornali sportivi aprono invece sull’inchiesta sulle scommesse illegali nel calcio che ha coinvolto i due calciatori Tonali e Zaniolo, interrogati ieri nel ritiro della Nazionale, mentre Libero e il Tempo titolano sulla multa inflitta a Roberto Saviano per la diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni.