Sono sempre le notizie su Israele e l’assedio della Striscia di Gaza a occupare l’apertura sui giornali di oggi, che titolano sullo spegnimento della centrale elettrica di Gaza, sulle truppe israeliane ammassate al confine con la Striscia in vista di una possibile azione militare via terra, sulle trattative che sarebbero in corso per aprire un passaggio verso l’Egitto per i palestinesi civili in fuga, e sull’accordo raggiunto in Israele per la formazione di un governo di unità nazionale. Fanno eccezione Libero e il Tempo, che aprono invece sulla sentenza della giudice Apostolico a Catania che ha liberato altri quattro migranti che avevano fatto ricorso contro la loro detenzione in un centro di permanenza per i rimpatri.