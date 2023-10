L’esercito del Myanmar ha bombardato un campo profughi nel paese, uccidendo almeno 29 civili. Il campo si trova a Laiza, vicino a un accampamento militare dell’Esercito indipendentista kachin (KIA), un’organizzazione armata che combatte contro la giunta militare che governa il paese dopo il colpo di stato del 2021. Naw Bu, un ufficiale del KIA, ha detto alla BBC che 56 persone sono state ferite, e 44 di loro sono state portate in ospedale.

Secondo il governo di unità nazionale in esilio, l’attacco al campo profughi di Laiza sarebbe un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità. L’esercito usa di frequente i bombardamenti per combattere i guerriglieri della resistenza armata. Laiza è una piccola città che si trova al confine con la Cina, nello stato settentrionale di Kachin, ed è sede dell’Organizzazione per l’indipendenza kachin (KIO), di cui il KIA è l’ala armata.

Pubblicità

– Leggi anche: Il gioco online che finanzia la resistenza in Myanmar