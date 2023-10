È morto a 91 anni il giornalista Ettore Mo, per molto tempo corrispondente di guerra del Corriere della Sera

È morto il giornalista Ettore Mo, storico inviato del Corriere della Sera e uno dei più importanti e apprezzati in Italia. Aveva 91 anni. Mo nacque nel 1932 a Borgomanero, in provincia di Novara. Si occupò di conflitti in varie parti del mondo, fra cui l’Iran, l’Afghanistan e la Jugoslavia, e intervistò molte figure di spicco del Novecento. Per il suo modo di lavorare era essenziale essere sul posto degli eventi di cui scriveva. I suoi articoli erano stati raccolti in diversi libri, e ricevette numerosi riconoscimenti e premi letterari.

Dopo aver lasciato la carriera universitaria iniziò a viaggiare per l’Europa, guadagnandosi da vivere con vari lavori. La sua carriera giornalistica iniziò nel 1962, quando andò alla sede di Londra del Corriere della Sera e si presentò all’allora corrispondente Piero Ottone, da cui venne assunto nella redazione britannica del giornale. Il suo primo incarico come inviato speciale fu nel 1979, durante la rivoluzione in Iran. Lavorò fino a quasi 80 anni.