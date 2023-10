Letizia Moratti è entrata in Forza Italia

L’ex ministra dell’Istruzione e sindaca di Milano Letizia Moratti ha annunciato in una conferenza stampa con il segretario del partito Antonio Tajani che entrerà in Forza Italia. Nell’ultimo anno Moratti aveva fatto parte della coalizione del cosiddetto Terzo Polo, formato da Italia Viva e Azione, con il quale si era candidata alle elezioni regionali in Lombardia nel 2023.

Moratti guiderà la consulta della segreteria del partito, un organo che secondo lo statuto di Forza Italia è costituito da esponenti, anche esterni al movimento, di rilevanza politica, culturale, o sociale e ha compito di dare indicazioni e proposte al segretario. Moratti ha spiegato la decisione innanzitutto per «il legame con Berlusconi», fondatore del partito.

Pubblicità

Nonostante Moratti abbia una lunga carriera nel centrodestra italiano, non aveva mai fatto formalmente parte di Forza Italia. Per molti anni aveva preso parte alle coalizioni guidate da Berlusconi come indipendente, ricoprendo a partire dagli anni Novanta gli incarichi di presidente della Rai, di ministra dell’Istruzione e poi venendo eletta sindaca di Milano per due mandati. Per un po’ fu invece iscritta al Popolo della Libertà, un altro partito fondato da Silvio Berlusconi. Più di recente era stata assessora al Welfare della Regione Lombardia nella giunta guidata dal leghista Attilio Fontana, contro il quale aveva poi perso le regionali quest’anno.