Almeno 23 persone sono morte a causa del crollo di una diga in Camerun

Domenica le forti piogge in Camerun hanno fatto crollare una diga: secondo le autorità del paese in seguito al crollo sarebbero morte almeno 23 persone a Mbankolo, un quartiere della capitale Yaoundé. Almeno 30 case sono state distrutte e non si sa ancora il numero di dispersi. Un giornalista dell’agenzia di stampa Reuters presente sul posto ha detto che i servizi di emergenza e i volontari civili stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso fra le macerie. La diga era stata costruita oltre 60 anni fa, quando il Camerun era una colonia francese.