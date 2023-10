Sette cose che abbiamo comprato a settembre

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Pubblicità

Un paio di tappi per le orecchie fatti apposta per i concerti

Una redattrice, influenzata dalle fan di Taylor Swift che ne parlavano con entusiasmo su TikTok dopo averli usati all’Eras tour, ha comprato questi tappi per le orecchie progettati apposta per i concerti e li ha messi alla prova durante il festival Rock en Seine. Dice che indossandoli si sentiva effettivamente molto bene la musica e quasi per nulla la folla (i tappi sono pensati per proteggere le orecchie riducendo l’intensità e l’impatto dei suoni, permettendo però a chi li indossa di sentire comunque bene la musica). Ha però scoperto così che «l’esperienza di essere aggredita acusticamente da ogni lato è una parte importante dell’andare ai concerti, almeno per me». Li ha quindi poi utilizzati per dormire con un’amica che «russa come una motosega», e quindi si sente comunque di consigliarli. Costano 30 euro sul sito di Loop (sono riutilizzabili). Si trovano anche su Amazon, allo stesso prezzo.

Una cover-portacarte per il telefono

Con grande onestà la persona che ha acquistato questa cover per il proprio iPhone l’ha commentata così: «È po’ bruttina, ma la trovo assai utile». La cover ha un vano per inserire le proprie carte che ha a sua volta una sorta di sportellino scorrevole. Costa 18 euro, su Amazon.

Un buon bavaglino di silicone

Spiega il padre del duenne utilizzatore del bavaglino: «Questo modello è largamente migliore delle alternative più economiche che imitano il concetto (conchetta di silicone per raccogliere pezzi di cibo che “scappano” dalla bocca del bambino/a). Il silicone è più rigido rispetto alle versioni più economiche, direi rigido a sufficienza. Quelli più economici di fatto sono talmente morbidi che la conchetta collassa su sé stessa chiudendosi, quindi sono inservibili». Si trova su Amazon, a 15 euro.

Una macchina per fare il ginseng

«Siccome devo bere meno caffè», spiega un redattore «mi hanno regalato questa macchina che fa ginseng e altre bevande. Ne avevo espresso il desiderio dopo averla provata a casa di amici, ed ero rimasto entusiasta dalla qualità del ginseng (uguale a quello del bar)». La macchina è di Krups e si trova su Amazon a 63 euro. La sta usando con «queste capsule, che dopo averle confrontate con quelle ufficiali ho decretato decisamente le più buone (ma ce ne sono anche di altri gusti: oltre al caffè normale, anche cappuccino, mocaccino, tè e cioccolata calda)». Le capsule sono di marca Ristora: il pacco da 40 costa 15 euro.

Un ferro da stiro e una coperta che sostituisce l’asse da stiro

«Mi sono arresa dopo due anni e ho preso qualcosa per stirare», spiega una delle persone che si occupano degli abbonati e delle abbonate del Post. Ha comprato il ferro, scegliendo questo modello di Imetec, poi però ha deciso che all’asse da stiro non avrebbe ceduto: «Ho preso quella coperta per usare il mio tavolo come asse, ho scelto il modello piccolo che è solo rettangolare». Il ferro su Amazon costa 35 euro, la coperta 23 euro.

Una penna stilografica

«L’ho presa per provare a ridurre il numero di biro usa e getta, e poi perché ha un suo fascino», spiega il redattore che ha comprato una penna stilografica. L’ha trovata su Amazon a 23 euro: è già stata copiata da una collega.

Se ne vuoi ancora, qui trovi tutte le liste degli oggetti che abbiamo comprato nei mesi passati.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.