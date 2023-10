Sulle prime pagine di oggi dei giornali viene dato ampio spazio al Consiglio europeo di Granada dove si è parlato molto di immigrazione, ma senza arrivare a particolari progressi. È ancora ripresa la storia del video diffuso dal ministro dei Trasporti Salvini sulla giudice che nel 2018 partecipò a una manifestazione contro il divieto di sbarco di quasi 180 migranti dalla nave Diciotti della Guardia Costiera, anche se non ci sono stati molti nuovi sviluppi e si discute ancora di come il ministro abbia ottenuto quel video. Molti giornali hanno in prima pagina la foto dell’attivista iraniana Narges Mohammadi, cui ieri è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace.