Sui social network sta circolando molto un breve video tratto dal documentario Netflix Beckham, uscito il 4 ottobre dedicato alla vita e alla carriera dell’ex calciatore britannico David Beckham. La clip ritrae un breve e scherzoso battibecco tra lui e la moglie Victoria a seguito di alcune affermazioni di lei sulle proprie presunte umili origini.

Nella clip Victoria Beckham, figlia di due imprenditori e cresciuta in una famiglia molto agiata, è impegnata in un’intervista in cui racconta con coinvolgimento che lei e il marito si sarebbero piaciuti fin dall’inizio perché entrambi provenienti da famiglie «molto, molto working class [classe lavoratrice]». A quel punto viene interrotta dalla voce fuori campo del marito che le dice «Sii onesta!», spuntando da una porta lì accanto.

Lo scambio di battute sta divertendo molto anche per quello che succede negli istanti immediatamente successivi: a Victoria Beckham viene da ridere, come se sapesse di aver romanzato la propria storia, e si schermisce in modo poco convincente dicendo «sono onesta!». Beckham a quel punto la incalza, chiedendole con quale macchina il padre la accompagnasse a scuola quando era piccola.

Lei tergiversa, offrendo alcune risposte un po’ vaghe – «non c’è una risposta semplice», «dipende» – finché, incalzata dal marito, ammette: «Ok, negli anni Ottanta mio padre aveva una Rolls Royce». A quel punto, soddisfatto della risposta, David Beckham risponde «grazie», e richiude la porta.

Il documentario da cui è tratta la clip è diviso in 4 parti e racconta per capitoli la storia di David Beckham, calciatore di fama mondiale e oggi presidente e comproprietario dell’Inter Miami e comproprietario del Salford City. Beckham, proveniente da una famiglia operaia dell’est di Londra, iniziò la sua carriera negli anni Novanta, a 16 anni, col Manchester United. La sua relazione con Victoria Beckham dura da oltre vent’anni: negli anni Novanta, quando lei faceva parte delle Spice Girls, erano una delle coppie di celebrità più seguite al mondo.