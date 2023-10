Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la diffusione da parte del ministro dei Trasporti Salvini di un video del 2018 girato durante una manifestazione contro il divieto di sbarco di 177 migranti dalla nave Diciotti della Guardia Costiera, manifestazione a cui aveva partecipato anche la giudice che ha accolto il ricorso di alcuni migranti contro l’espulsione decisa in base alle nuove regole stabilite dal governo Meloni, le discussioni sulla fornitura di nuovi aiuti militari all’Ucraina, le preoccupazioni per l’aumento dello spread, le indagini sull’incidente dell’autobus a Mestre, e le notizie sulla gestione dei migranti in Italia e nell’Unione Europea.