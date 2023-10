Giovedì pomeriggio Francesco Le Foche, immunologo del policlinico Umberto I di Roma, è stato aggredito da un paziente che l’ha colpito ripetutamente al volto mentre era nel suo studio ed è ora in gravi condizioni. La notizia è stata diffusa nella sera di venerdì.

L’aggressore, un uomo di 36 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Le Foche, che ha 66 anni, aveva acquisito una certa popolarità durante la pandemia da coronavirus, quando veniva frequentemente invitato a varie trasmissioni televisive in qualità di esperto.

Secondo la ricostruzione di Ansa, il paziente l’avrebbe aggredito perché riteneva non gli fosse stata somministrata la terapia corretta per un’infezione da cui è affetto.