Un tribunale britannico ha archiviato le accuse contro l’ex re di Spagna Juan Carlos fatte dalla sua ex amante, Corinna Larsen

Un tribunale di Londra ha dichiarato di non poter giudicare le accuse contro l’ex re di Spagna Juan Carlos, fatte nel 2020 dalla sua ex amante, Corinna Larsen. I giudici hanno detto che il caso non ricade sotto la giurisdizione britannica (dato che Juan Carlos non risiede nel Regno Unito), e che comunque non sarebbe stato accettato perché Larsen non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che i presunti reati siano avvenuti in quel paese.

Il caso riguardava presunte minacce, intrusioni e violazioni della privacy che sarebbero state compiute da Juan Carlos e dai servizi segreti spagnoli nei confronti di Larsen a partire da quando la loro relazione diventò pubblica, nel 2012. Larsen aveva chiesto un risarcimento da 126 milioni di sterline (circa 146 milioni di euro).

Juan Carlos rinunciò al trono nel 2014, in seguito a scandali riguardanti presunte tangenti ricevute dall’Arabia Saudita. Nel 2020 ha lasciato la Spagna, dove torna solo saltuariamente, e si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti.

