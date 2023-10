Il governo statunitense ha approvato la costruzione di una nuova porzione di barriera al confine col Messico

Il governo statunitense del presidente Joe Biden ha sospeso l’applicazione di 26 leggi in una contea del Texas per permettere la costruzione di una nuova porzione della barriera al confine col Messico. Le leggi riguardano principalmente materie ambientali, e la loro sospensione serve a evitare che i ricorsi e i vincoli ambientali ostacolino la costruzione della barriera.

I progetti precisi per la costruzione della barriera non sono stati resi pubblici, ma si pensa che possa aggiungere fino a 32 chilometri al muro già esistente. Il progetto è stato criticato dagli attivisti per l’ambiente, secondo cui le strutture attraverseranno l’habitat di specie animali e vegetali a rischio di estinzione.

È la prima volta che il governo di Biden ricorre alla sospensione di svariate leggi per la costruzione di una barriera di confine, un provvedimento molto comune invece durante il mandato del suo predecessore Donald Trump. La contea di Starr, oggetto del provvedimento, è in un settore del confine in cui si registra un numero particolarmente alto di ingressi di migranti irregolari: nell’ultimo anno sono stati 245mila.

