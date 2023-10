Massimo Giannini non sarà più il direttore della Stampa: sarà sostituito da Andrea Malaguti

Il giornalista Massimo Giannini non sarà più il direttore del quotidiano La Stampa. Dal 7 ottobre sarà sostituito dall’attuale vicedirettore della Stampa, Andrea Malaguti. Lo ha annunciato Gedi News Network, la divisione del gruppo editoriale GEDI che oltre alla Stampa controlla Repubblica e diversi quotidiani locali.

Giannini ha 61 anni ed era direttore della Stampa dal 2020. Prima era stato per quasi due anni direttore di Radio Capital, che appartiene sempre al gruppo GEDI. In un comunicato stampa l’amministratore delegato Corrado Corradi ha detto che Giannini tornerà a Repubblica, di cui in passato era stato a lungo vicedirettore, «con il ruolo di editorialista e commentatore, oltre che autore di podcast».

Malaguti invece ha 58 anni e lavora da molti anni alla Stampa, dove fra le altre cose ha fatto il capo della redazione sport, della cronaca di Torino, il corrispondente dal Regno Unito e il cronista parlamentare. Corradi ha detto che Malaguti avrà il compito di «rafforzare il legame unico tra La Stampa e i lettori del suo territorio», quindi verosimilmente di aumentare la copertura degli affari locali del quotidiano, riducendo quella nazionale.