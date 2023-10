La maggior parte dei giornali di oggi dedica ancora l’apertura all’incidente dell’autobus di martedì sera a Mestre nel quale sono morte 21 persone, ipotizzando possibili cause che vanno dal malore dell’autista a problemi nella manutenzione del guardrail, a una responsabilità nell’incendio delle batterie elettriche che alimentavano l’autobus. Qualche giornale titola sull’accordo raggiunto dal Consiglio dell’Unione Europea sulle modifiche al regolamento di Dublino per la gestione di migranti e richiedenti asilo, con l’esclusione del passaggio in cui si difendeva il ruolo delle operazioni umanitarie delle ong nel mar Mediterraneo. Il Giornale presenta invece le proposte del governo di modifica alle tasse, il Manifesto si preoccupa delle conseguenze ambientali della chiusura del traffico ferroviario merci fra Italia e Francia, Avvenire, l’Osservatore Romano e il Riformista aprono sull’esortazione apostolica con cui Papa Francesco ha aperto il Sinodo dei vescovi, la Verità e Domani si occupano di un’altra sentenza che ha accolto un ricorso contro le norme del governo Meloni sul rimpatrio dei migranti, e i giornali sportivi commentano il pareggio del Milan e la vittoria della Lazio in Champions League.