I Mondiali di calcio del 2030 inizieranno in Sud America e si concluderanno in Marocco, Portogallo e Spagna

La FIFA, l’organo che governa il calcio mondiale, ha comunicato che per l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2030 l’unica candidatura è quella congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna, che quindi ospiteranno il torneo insieme a Uruguay, Argentina e Paraguay, tre paesi sudamericani in cui si giocheranno le partite inaugurali del torneo. Il loro coinvolgimento rientra nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dei Mondiali di calcio, disputati per la prima volta nel 1930 in Uruguay.

«Il Consiglio della FIFA ha concordato all’unanimità che l’unica candidatura per ospitare la Coppa del Mondo del 2030 sarà quella congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna. Il Consiglio della FIFA ha inoltre deciso all’unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario dei Mondiali. Di conseguenza, le celebrazioni inizieranno in Sud America e tre paesi — Uruguay, Argentina e Paraguay — organizzeranno una partita ciascuno. La prima di queste tre partite si giocherà ovviamente allo stadio dove tutto ebbe inizio, il Centenario di Montevideo» ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino.