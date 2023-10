La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle critiche della presidente del Consiglio Meloni alla sentenza del tribunale di Catania che ha ordinato la liberazione di quattro migranti tunisini dal Centro di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo, in provincia di Ragusa; Meloni si è detta “basita” per la sentenza e ha giudicato “incredibili” le sue motivazioni. Repubblica si preoccupa di ulteriori tagli alla sanità previsti nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, qualche giornale ipotizza possibili contenuti della prossima legge di bilancio, e il Giornale e il Tempo vedono solo dati positivi sull’economia italiana, per merito del governo Meloni. I giornali sportivi presentano le partite di stasera di Inter e Napoli in Champions League.