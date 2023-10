Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace nel 2018, si candiderà alle prossime elezioni presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo

Denis Mukwege, vincitore del premio Nobel per la Pace nel 2018, ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo, che saranno il 20 dicembre. Mukwege ha 68 anni ed è un medico specializzato in ginecologia e ostetricia, è il fondatore dell’Ospedale Panzi di Bukavu, nella parte orientale del Congo, dove è diventato tra i più grandi esperti mondiali nel trattamento dei danni fisici dovuti agli stupri. Con i suoi colleghi ha trattato migliaia di pazienti, accolte nella clinica dopo i numerosi casi di stupro avvenuti nella lunga guerra civile del paese. Nel 2018 vinse il Nobel insieme all’attivista irachena di origine yazida Nadia Murad «per i loro sforzi per mettere fine alle violenze sessuali nei conflitti armati e nelle guerre».

Alle elezioni Mukwege sfiderà il presidente in carica Félix Tshisekedi, che aveva vinto le elezioni del 2019 da leader dell’opposizione, subentrando a Joseph Kabila. Tshisekedi fino al 2021 aveva guidato un governo di compromesso con Kabila, che controllava la maggioranza parlamentare. Kabila aveva governato il paese dal 2001, prendendo il posto del padre, Laurent, dopo il suo assassinio, ed è soggetto a sanzioni dell’Unione Europea per violazioni dei diritti umani, tra le altre cose per come represse violentemente nel 2016 le proteste che chiedevano la democrazia.

Pubblicità

– Leggi anche: Come si è arrivati a questo punto, nella Repubblica Democratica del Congo