La maggior parte dei giornali di oggi si occupa delle iniziative del governo in campo economico, con le ipotesi sui contenuti della prossima legge di bilancio, le preoccupazioni per le reazioni dei mercati e la crescita dell’inflazione. I giornali di destra rimangono sul tema dell’accoglienza in Italia delle persone migranti, con la polemica con la Germania sul finanziamento delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo che oggi vede protagonista il ministro della Difesa Crosetto, il Fatto si occupa delle elezioni in Slovacchia e dell’allargamento del gruppo di paesi contrari a fornire armi all’Ucraina, e Domani apre con un’inchiesta sui costi dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina.