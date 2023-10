Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone, che si è svolto domenica sul circuito di Motegi. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto l’italiano Francesco Bagnaia (Ducati) e lo spagnolo Marc Marquez (Honda). La gara è stata fortemente condizionata dalla pioggia intensa che ha reso la pista scivolosa e rischiosa: per questo la direzione ha deciso di interrompere tutto al 12° giro su 24, mentre appunto Martin era in testa. Bagnaia rimane in testa al Mondiale con 319 punti, ma con la vittoria di oggi Martin si avvicina e sale a 316. Il terzo in classifica è Bezzecchi con 265 punti.