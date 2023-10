I fondi per il bonus trasporti sono esauriti in meno di dieci ore

Dalle 8 di domenica mattina era possibile accedere al portale del ministero per chiedere il bonus trasporti, un contributo da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento mensile, di più mesi o annuale per l’utilizzo dei mezzi pubblici, autobus e treni. Il governo aveva messo a disposizione 12 milioni di euro, che sono andati esauriti in poche ore: già alle 17 di domenica non era possibile accedere alla piattaforma «per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal Decreto legge n.5 del 14 gennaio 2023». Il ministero del Lavoro ha poi comunicato con una nota che tra le tra le 8 e le 16.51 erano stati prenotati ticket per 12.221.775 di euro, somma che comprendeva il mancato utilizzo dei bonus richiesti a settembre 2023 (221.775 euro) e i 12 milioni di euro stanziati dal decreto del 29 settembre.

L’unico requisito per richiedere il bonus riguardava il reddito: bisognava autocertificare di avere avuto un reddito inferiore a 20mila euro nel 2022. Per accedere al portale serviva avere lo SPID o un lettore per la carta di identità elettronica (CIE) e a metà mattinata alcune foto sui social network testimoniavano che le persone in coda erano oltre 400mila: nel complesso nella giornata di domenica, il cosiddetto click day, oltre 800mila persone hanno provato ad accedere al bonus.