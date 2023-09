Alle Maldive è iniziato il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente

Alle 8 di sabato è iniziato il voto del ballottaggio per eleggere il prossimo presidente delle Maldive, l’arcipelago nell’oceano Indiano in cui si era votato al primo turno lo scorso 9 settembre. I due candidati risultati più votati erano stati Ibrahim Mohamed Solih (39 per cento) e Mohamed Muizzu (46 per cento). I seggi chiuderanno alle 17 (le 14 italiane), i cittadini con diritto di voto sono poco più di 282mila. Il dato politico più rilevante di questo ballottaggio è la netta divisione dei due candidati in politica estera. Muizzu, del partito di destra conservatrice Congresso Nazionale Popolare, ha esplicitamente promesso che se venisse eletto il paese aumenterebbe i propri legami con la Cina, allontanandosi dalla tradizionale influenza indiana. Al contrario Solih, del partito di centrodestra ha detto di voler rafforzare i rapporti con l’India.