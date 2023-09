È sempre la tensione fra Italia e Germania sui finanziamenti tedeschi alle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo per il salvataggio dei migranti la notizia principale sui quotidiani di oggi, con le nuove accuse della presidente del Consiglio Meloni dopo la riunione a Malta dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. L’altra questione sulla quale apre qualche giornale sono le accuse di Meloni su un’ipotetica manovra per sostituire il suo governo con un “governo tecnico”, che sarebbe secondo lei anche il motivo dell’aumento dello spread nell’ultimo periodo. Il Sole 24 Ore titola invece sull’aumento dell’inflazione in Italia, in controtendenza con quanto accade negli altri paesi dell’Unione Europea.