Sulle prime pagine dei giornali di oggi le notizie principali sono la riunione dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea in cui si discuteva della gestione dei migranti, che si è conclusa senza l’approvazione di nuove regole per l’opposizione di Ungheria e Polonia e la richiesta di tempo per esaminarle da parte dell’Italia, le nuove accuse italiane alla Germania per la presenza di imbarcazioni delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo, le anticipazioni sulle misure che potrebbero essere inserite nella prossima legge di bilancio, e le preoccupazioni per l’aumento dello spread, che ieri ha superato i 200 punti. Il Manifesto titola invece sul futuro dell’Ilva di Taranto, e il Fatto si preoccupa per le modifiche alla legge sulla prescrizione.