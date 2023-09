Vladimir Putin ha scelto il colonnello in pensione Andrei Troshev come nuovo capo dei soldati volontari nella guerra in Ucraina

Venerdì il presidente russo Vladimir Putin ha nominato il colonnello in pensione Andrei Troshev nuovo comandante delle truppe volontarie che stanno combattendo in Ucraina. Andrei Troshev ha 61 anni ed è un veterano di guerra: ha combattuto in numerosi conflitti, prima con l’esercito sovietico e poi con quello russo.

Troshev, che è noto con il nome di battaglia “Sedoi” (che in russo significa “capelli grigi), era anche stato tra i comandanti del gruppo di mercenari Wagner durante l’intervento russo in Siria nel 2015, al fianco delle forze del presidente siriano Bashar al Assad. All’epoca era già in pensione e si era occupato per lo più di attività logistiche per conto del gruppo. Di fatto il nuovo ruolo affidatogli da Putin significherà che Troshev avrà il comando di tutti gli ex mercenari del gruppo Wagner che dopo la morte del leader Yevgeny Prigozhin hanno deciso di continuare a combattere con l’esercito russo.

Secondo fonti di intelligence del ministero della Difesa britannico, centinaia di ex mercenari del gruppo Wagner nelle ultime settimane sarebbero tornati in Ucraina per combattere con l’esercito russo. Molti si starebbero concentrando soprattutto intorno a Bakhmut, la piccola città ucraina dove avevano combattuto per mesi contribuendo in modo decisivo alla sua conquista da parte della Russia. La loro presenza a Bakhmut sarebbe particolarmente utile all’esercito russo ora che è in corso la controffensiva ucraina, perché i mercenari dell’ex gruppo Wagner conoscono meglio dei soldati russi quei luoghi e sanno come difenderli.