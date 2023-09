Ci sono grossi ritardi e cancellazioni sui treni fra Milano e Venezia per il ritrovamento di un ordigno bellico a Brescia

Ci sono rallentamenti e cancellazioni sulla linea ferroviaria tra Milano e Venezia per il ritrovamento di quello che è stato descritto come «un ordigno bellico» in uno scalo merci a Brescia. L’ordigno è stato trovato intorno alle 13 ed è stato necessario sospendere la circolazione dei treni in un tratto ferroviario nella zona di Brescia per diverse ore: molti treni sono stati deviati, causando grossi ritardi, e alcuni sono stati cancellati. Il sito di Trenitalia ha fatto sapere che ancora giovedì sera c’erano treni con ritardi fino a 200 minuti. I treni interessati dai rallentamenti sono sia regionali e intercity che quelli dell’alta velocità.

Sull’ordigno sono stati diffusi pochissimi dettagli, ma si sa che pesa oltre tre quintali. È stato messo in sicurezza da una squadra di artificieri ma è ancora nel punto in cui era stato trovato: dovrà essere rimosso nei prossimi giorni.