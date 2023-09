È morto a 82 anni l’attore irlandese Michael Gambon, che interpretò Albus Silente in sei film della saga di Harry Potter

È morto a 82 anni l’attore irlandese Michael Gambon, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio di Albus Silente (Albus Dumbledore nella versione originale) in sei film di Harry Potter: Gambon apparve per la prima volta nel terzo film della saga, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, del 2004, per sostituire l’attore Richard Harris che era morto due anni prima. La famiglia ha fatto sapere che Gambon è morto in seguito a una polmonite.

Aveva iniziato la propria carriera recitando soprattutto in teatro, ed era diventato molto popolare nel Regno Unito negli anni Ottanta dopo aver preso parte alla miniserie televisiva The Singing Detective. Negli anni successivi aveva recitato anche in diversi film di successo per il cinema, tra cui Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Peter Greenaway. Più di recente aveva recitato in Il discorso del re, vincitore del premio Oscar come miglior film nel 2011, in cui interpretava re Giorgio V.

