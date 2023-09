La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dei contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvata ieri dal Consiglio dei ministri, che prevede un aumento del deficit per recuperare 14 miliardi con cui ridurre il cuneo fiscale per i redditi più bassi. Repubblica apre invece sulla decisione della Corte costituzionale che riavvia il processo per la morte di Giulio Regeni, il Manifesto titola sulla fuga degli armeni dal Nagorno Karabakh dopo l’operazione militare azera nella regione, Avvenire e la Verità si occupano del nuovo decreto sulla gestione delle persone migranti che arrivano in Italia, e il Giornale e Libero dedicano l’apertura allo spot dell’Esselunga sui genitori separati. I giornali sportivi commentano i risultati della giornata di Serie A, con la sconfitta dell’Inter e le vittorie di Milan, che raggiunge l’Inter in testa alla classifica, e Napoli.