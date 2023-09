La BBC ha approvato un nuovo regolamento sull’utilizzo dei social network da parte dei suoi conduttori, dopo che a marzo era stata criticata per la sospensione di Gary Lineker

La BBC, la televisione pubblica britannica, ha approvato una serie di nuove regole sull’utilizzo dei social network da parte dei suoi conduttori. Le modifiche al regolamento sono arrivate dopo che a marzo la BBC era stata molto criticata per aver sospeso per alcuni giorni Gary Lineker, popolare ex calciatore e commentatore sportivo, che aveva criticato su Twitter una contestata legge sull’immigrazione introdotta dal governo britannico in quel periodo. La BBC aveva giustificato quella decisione dicendo che i pareri espressi da Lineker violavano il regolamento della BBC sull’uso dei social network.

Le nuove regole riguardano soprattutto i commentatori di punta dei programmi che non si occupano di notizie e attualità, che nell’uso dei propri account potranno esprimere opinioni personali su argomenti di discussione attuali e decisioni politiche, ma senza parteggiare per qualcuno. Il regolamento dice che dovranno rispettare «l’imparzialità della BBC, per via del loro rilievo all’interno» dell’emittente. Tra i programmi citati per queste regole c’è anche Match of the Day, il programma co-condotto da Lineker e dal quale era stato sospeso e poi reintegrato. Lineker ha detto che le nuove regole gli sono sembrate «tutte molto sensate».

Nei periodi in cui il programma va in onda, e in un periodo che comprende anche le due settimane precedenti e successive alla messa in onda, i conduttori di questi programmi non potranno attaccare o appoggiare un partito politico sui social network. Non potranno nemmeno criticare il carattere di un singolo politico o qualsiasi questione al centro di dibattiti politici durante i periodi di elezioni, né avere ruoli in gruppi di campagna elettorale. Sono comunque regole interpretabili, ed è già stato fatto notare da alcuni commentatori che potrebbe essere difficile stabilire il confine tra un’opinione politica e il prendere posizione.