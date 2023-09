Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni rimangono sul tema della gestione degli arrivi di persone migranti in Italia, con le anticipazioni sul decreto-legge che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri, l’incontro di ieri fra la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron e le accuse alla Germania per gli aiuti economici alle ong che operano nel Mediterraneo, altri si occupano del funerale dell’ex presidente della Repubblica Napolitano che si è svolto ieri alla Camera, altri ancora titolano sulle anticipazioni sui contenuti della prossima legge di bilancio. I giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A.