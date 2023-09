Sono tre le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le critiche italiane alla Germania per gli aiuti economici alle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo per salvare le persone migranti, con la lettera della presidente del Consiglio Meloni al cancelliere tedesco Scholz dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del ministro della Difesa Crosetto, la morte di Matteo Messina Denaro, e il decreto-legge approvato ieri dal governo che contiene la proroga delle agevolazioni sulle tariffe energetiche per le famiglie con un reddito basso, un bonus per l’acquisto di carburanti e una sanatoria su scontrini e fatture.