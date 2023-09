I titoli principali sulle prime pagine di oggi riguardano ancora la gestione degli arrivi dei migranti in Italia, con la polemica fra il ministro della Difesa Crosetto e la Germania per gli aiuti forniti dal governo tedesco alle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Un altro argomento ricorrente in questo periodo sono le misure a cui sta studiando il governo da inserire nella prossima legge di bilancio, mentre su quasi tutte le prime pagine è presente la foto della visita di Papa Francesco alla camera ardente dell’ex presidente della Repubblica Napolitano. Libero e il Tempo celebrano “un anno” di governo Meloni (per quanto oggi siamo a un anno dalle elezioni, e il governo si sia insediato il 22 ottobre dell’anno scorso), Domani si occupa di violenza di genere, e i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Inter, che rimane in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno.