La Commissione Europea ha bloccato l’acquisto da parte di Booking della piattaforma per la prenotazione di voli online Etraveli

La Commissione Europea ha bloccato l’acquisizione della piattaforma per la prenotazione online di voli Etraveli da parte di Booking Holdings, che possiede il noto sito per la prenotazione di alberghi Booking.com.

L’offerta di Booking, di 1,6 miliardi di euro, le avrebbe dato una posizione troppo dominante nel mercato, secondo la Commissione. Le garanzie per la tutela della concorrenza offerte da Booking non hanno soddisfatto la Commissione, secondo cui l’acquisizione avrebbero potuto causare un rialzo dei prezzi per consumatori e albergatori. Come nota il sito Bloomberg, per acquisizioni del genere solitamente la Commissione Europea si limita a chiedere garanzie di tutela della concorrenza, e i divieti come questo sono relativamente rari.

Booking Holdings, la società che controlla Booking.com e la piattaforma per il confronto di prezzi Kayak, aveva annunciato di voler comprare Etraveli nel 2021. Ha detto di voler ricorrere in appello contro la decisione della Commissione.

